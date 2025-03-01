Конгресмен США пояснив неформальний одяг Зеленського на зустрічі з Трампом
Київ • УНН
Ерік Суолвелл відреагував на критику щодо військової форми Зеленського в Білому домі. Конгресмен порівняв одяг президента України з повсякденним стилем Ілона Маска на офіційних зустрічах.
Американський політик, член демократичної партії Ерік Майкл Суолвелл пояснив, чому Президент України Володимир Зеленський не був у костюмі в Білому домі, зробивши відповідну публікацію в своєму Twitter-акаунті (Х), передає УНН.
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"Чому Зеленський не був у костюмі в Білому домі!", - йдеться у дописі Суолвелла. Під цим надписом американський політик оублікував фото Ілона Маска в одязі, в якому зазвичай мільярдер з'являється на переговорах, у тому числі в Білому Домі.
Нагадаємо, Дональд Трамп був незадоволений тим, що Зеленський прибув до Білого дому у військовому одязі замість костюма. Після напруженої суперечки в Овальному кабінеті Зеленський достроково залишив зустріч.
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