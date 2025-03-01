Конгрессмен США объяснил неформальную одежду Зеленского на встрече с Трампом
Киев • УНН
Эрик Суолвелл отреагировал на критику относительно военной формы Зеленского в Белом доме. Конгрессмен сравнил одежду президента Украины с повседневным стилем Илона Маска на официальных встречах.
Американский политик, член демократической партии Эрик Майкл Суолвелл объяснил, почему Президент Украины Владимир Зеленский не был в костюме в Белом доме, сделав соответствующую публикацию в своем Twitter-аккаунте (Х), передает УНН.
Детали
"Почему Зеленский не был в костюме в Белом доме!", - говорится в заметке Суолвелла. Под этой надписью американский политик опубликовал фото Илона Маска в одежде, в которой обычно миллиардер появляется на переговорах, в том числе в Белом Доме.
Напомним, Дональд Трамп был недоволен тем, что Зеленский прибыл в Белый дом в военной одежде вместо костюма. После напряженного спора в Овальном кабинете Зеленский досрочно покинул встречу.
Маск потребовал проверить миллиардную помощь США Украине01.03.25, 01:46 • 92445 просмотров