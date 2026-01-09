Не пустил людей в укрытие во время массированного обстрела: полиция привлекла к ответственности охранника паркинга в Киеве
Киев • УНН
Столичные правоохранители привлекли к ответственности охранника подземного паркинга, который не пустил людей в укрытие во время массированного обстрела Киева. Полицейские составили административный материал на 61-летнего охранника.
Столичные правоохранители привлекли к ответственности охранника подземного паркинга в Днепровском районе, который во время массированного обстрела Киева не пустил людей в укрытие. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Подробности
"Сегодня ночью, во время массированного обстрела столицы войсками РФ, охранник подземного паркинга, который является объектом гражданской защиты, ограничил доступ горожанам в помещение, где находились припаркованные автомобили. Свои действия нарушитель объяснял тем, что именно эта зона не предусмотрена под укрытие, а граждане во время тревоги должны оставаться только на площадке для заезда и разворота транспорта", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители оперативно приехали на место происшествия и восстановили доступ ко всем помещениям защитного сооружения.
Кроме того, по результатам проверки полицейские составили на 61-летнего охранника административный материал по ст. 175-3 КУоАП – нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.
Напомним
Прокуратура Киева установила личности всех погибших в результате ночной атаки РФ на Киев. Среди них женщина 49 лет, двое мужчин 41 и 54 лет, а также 56-летний медик.