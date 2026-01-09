Не пустив людей до укриття під час масованого обстрілу: поліція притягнула до відповідальності охоронця паркінгу у Києві

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності охоронця підземного паркінгу у Дніпровському районі, який під час масованого обстрілу Києва не пустив людей до укриття. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі, під час масованого обстрілу столиці військами рф, охоронник підземного паркінгу, який є об’єктом цивільного захисту, обмежив доступ містянам до приміщення, де знаходились припарковані автомобілі. Свої дії порушник пояснював тим, що саме ця зона не передбачена під укриття, а громадяни під час тривоги мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці оперативно приїхали на місце події та відновили доступ до всіх приміщень захисної споруди.

Крім того, за результатами перевірки поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП – порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Нагадаємо

Прокуратура Києва встановила особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ. Серед них жінка 49 років, двоє чоловіків 41 та 54 років, а також 56-річний медик.