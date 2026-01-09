Не пустив людей до укриття під час масованого обстрілу: поліція притягнула до відповідальності охоронця паркінгу у Києві

$42.990.27
50.180.25
ukenru
14:55 • 1288 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 2812 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 6098 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 10118 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 7092 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 10181 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 6246 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11934 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12902 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 14012 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
80%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться9 січня, 05:44 • 11244 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 32622 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 25307 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 10238 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 22707 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 51087 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 79334 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 53993 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 76776 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 103065 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Львів
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 55124 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 57744 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 79686 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 98217 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 138910 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

Не пустив людей до укриття під час масованого обстрілу: поліція притягнула до відповідальності охоронця паркінгу у Києві

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності охоронця підземного паркінгу, який не пустив людей в укриття під час масованого обстрілу Києва. Поліцейські склали адміністративний матеріал на 61-річного охоронця.

Не пустив людей до укриття під час масованого обстрілу: поліція притягнула до відповідальності охоронця паркінгу у Києві

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності охоронця підземного паркінгу у Дніпровському районі, який під час масованого обстрілу Києва не пустив людей до укриття. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі, під час масованого обстрілу столиці військами рф, охоронник підземного паркінгу, який є об’єктом цивільного захисту, обмежив доступ містянам до приміщення, де знаходились припарковані автомобілі. Свої дії порушник пояснював тим, що саме ця зона не передбачена під укриття, а громадяни під час тривоги мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці оперативно приїхали на місце події та відновили доступ до всіх приміщень захисної споруди.

Крім того, за результатами перевірки поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП – порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Нагадаємо

Прокуратура Києва встановила особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ. Серед них жінка 49 років, двоє чоловіків 41 та 54 років, а також 56-річний медик.

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
Повітряна тривога
Війна в Україні
Національна поліція України
Київ