Блэкаут в Днепре и области: полмиллиона семей до сих пор без света после атаки рф, развернуто 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 4086 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 8910 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 12509 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 10637 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 10755 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10257 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 15907 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12604 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 47979 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37853 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.2м/с
94%
730мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 6344 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 29816 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 28631 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 29042 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 12803 просмотра
публикации
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 12509 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 63723 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 68431 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 71626 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 110695 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Ровненская область
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 28775 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 36005 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 60984 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 80221 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 121721 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Фокс Ньюс

Блэкаут в Днепре и области: полмиллиона семей до сих пор без света после атаки рф, развернуто 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева

Киев • УНН

 • 314 просмотра

В Днепропетровской области продолжаются восстановительные работы после ночной вражеской атаки, количество потребителей без света сократилось до полумиллиона. В регионе развернуто более 1500 Пунктов несокрушимости и палаток для обогрева.

Блэкаут в Днепре и области: полмиллиона семей до сих пор без света после атаки рф, развернуто 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева

В Днепропетровской области, которая оказалась почти полностью обесточенной из-за атаки рф, продолжают восстанавливать электроснабжение - количество потребителей без света сократилось до полумиллиона с более чем 800 тысяч на утро, по области развернуто более 1500 Пунктов несокрушимости и палаток для обогрева, пишет УНН со ссылкой на данные ДТЭК и представителей власти и МВД.

Детали

"В регионе продолжаются восстановительные работы после ночной вражеской атаки. Все службы задействованы. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть людям свет. Частично это уже удалось. Впрочем, объемы задач еще немалые. Поэтому специалисты трудятся без остановки", - написал врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

В ДТЭК сообщили, что еще 150 тысяч семей Днепропетровщины снова со светом после обстрелов.

С ночи электроснабжение уже восстановлено почти для 350 тысяч домов. Около 500 тысяч семей остаются без света. Критическая инфраструктура региона работает с электричеством. Исключение - Павлоград, где работы усложняются постоянными тревогами и угрозой атак

- сообщили в ДТЭК в соцсетях.

Гайваненко сообщил о ситуации по больницам, воде, теплу, связи и пунктам несокрушимости на 16 часов:

  • что касается больниц. Они принимают в обычном режиме. Около 80% учреждений с электроэнергией. Остальные – на альтернативном оборудовании;
    • стабилизировали ситуацию с водоотведением. Услуга предоставляется в полном объеме. С водоснабжением уже большинство абонентов;
      • есть дома, которые остаются без тепла. В них оно будет появляться с напряжением;
        • до того обогреться и подзарядить гаджеты жители могут в пунктах несокрушимости. Такие локации открыты повсюду;
          • благодарность бизнесу. За то, что не остановились. Открылись для местных, подключившись к генераторам. От них сейчас вместе с общинами запитываем еще 40% сетей мобильных операторов. Помогают их аварийные бригады из соседних областей.

            Что касается ситуации в Кривом Роге, то глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что:

            • удалось восстановить энергоснабжение для 15 926 абонентов. Осталось еще 23 057 абонентов, преимущественно Ингулецкий район;
              • по теплоснабжению. Из остановленных вчера вечером и утром шести крупных котельных пять растоплены. Две из них работают уже в режиме. Три набирают параметры, выход на нормальную температуру теплоносителя до 24:00. Дольше всего будет включение на жилом массиве ЮГОК в связи со сложной технологической схемой. Сейчас из 530 подключено уже 50 домов. Очень важна синхронная с тепловиками работа ОСМД и управляющих. На одной из крупных котельных в Металлургическом районе пока электроэнергии нет. Энергетики работают над восстановлением;
                • также везде по городу очень выросла подпитка водой теплотрасс, что означает порывы от гидроударов. Тепловики выявляют места порывов и ликвидируют аварии;
                  • весь электротранспорт работает, все больницы работают как от сети, так и на генераторах, водоснабжение в Ингулецком районе удерживается на генераторах, но во всем городе в системе очень много воздуха – из-за этого могут быть локальные проблемы и в других районах на верхних этажах. Горводоканал проводит "развоздушивание".

                    Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что "Днепропетровщина сегодня переживает чрезвычайно сложные времена". "россия сознательно терроризирует один из крупнейших регионов Украины, пытаясь оставить людей без жизненно необходимых ресурсов - света, воды и тепла".

                    "На Днепропетровщине развернуто более 1500 Пунктов Несокрушимости и палаток для обогрева. Помогаем с подключением объектов критической инфраструктуры к резервным источникам питания. В громадах, где временно не работает система оповещения, о воздушных тревогах полицейские информируют с помощью громкоговорителей. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения на аварийно опасных участках дорог", - указал министр в Telegram.

                    Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов08.01.26, 12:13 • 15908 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    ОбществоВойна в Украине
                    Энергетика
                    Отопление
                    Воздушная тревога
                    Война в Украине
                    Отключение света
                    Блэкаут
                    Электроэнергия
                    Вилкул Александр
                    Днепропетровская область
                    Министерство внутренних дел Украины
                    ДТЭК
                    Игорь Клименко
                    Украина
                    Павлоград
                    Кривой Рог