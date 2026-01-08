Блэкаут в Днепре и области: полмиллиона семей до сих пор без света после атаки рф, развернуто 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева

В Днепропетровской области, которая оказалась почти полностью обесточенной из-за атаки рф, продолжают восстанавливать электроснабжение - количество потребителей без света сократилось до полумиллиона с более чем 800 тысяч на утро, по области развернуто более 1500 Пунктов несокрушимости и палаток для обогрева, пишет УНН со ссылкой на данные ДТЭК и представителей власти и МВД.

Детали

"В регионе продолжаются восстановительные работы после ночной вражеской атаки. Все службы задействованы. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть людям свет. Частично это уже удалось. Впрочем, объемы задач еще немалые. Поэтому специалисты трудятся без остановки", - написал врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

В ДТЭК сообщили, что еще 150 тысяч семей Днепропетровщины снова со светом после обстрелов.

С ночи электроснабжение уже восстановлено почти для 350 тысяч домов. Около 500 тысяч семей остаются без света. Критическая инфраструктура региона работает с электричеством. Исключение - Павлоград, где работы усложняются постоянными тревогами и угрозой атак - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

Гайваненко сообщил о ситуации по больницам, воде, теплу, связи и пунктам несокрушимости на 16 часов:

что касается больниц. Они принимают в обычном режиме. Около 80% учреждений с электроэнергией. Остальные – на альтернативном оборудовании;

стабилизировали ситуацию с водоотведением. Услуга предоставляется в полном объеме. С водоснабжением уже большинство абонентов;

есть дома, которые остаются без тепла. В них оно будет появляться с напряжением;

до того обогреться и подзарядить гаджеты жители могут в пунктах несокрушимости. Такие локации открыты повсюду;

благодарность бизнесу. За то, что не остановились. Открылись для местных, подключившись к генераторам. От них сейчас вместе с общинами запитываем еще 40% сетей мобильных операторов. Помогают их аварийные бригады из соседних областей.

Что касается ситуации в Кривом Роге, то глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что:

удалось восстановить энергоснабжение для 15 926 абонентов. Осталось еще 23 057 абонентов, преимущественно Ингулецкий район;

по теплоснабжению. Из остановленных вчера вечером и утром шести крупных котельных пять растоплены. Две из них работают уже в режиме. Три набирают параметры, выход на нормальную температуру теплоносителя до 24:00. Дольше всего будет включение на жилом массиве ЮГОК в связи со сложной технологической схемой. Сейчас из 530 подключено уже 50 домов. Очень важна синхронная с тепловиками работа ОСМД и управляющих. На одной из крупных котельных в Металлургическом районе пока электроэнергии нет. Энергетики работают над восстановлением;

также везде по городу очень выросла подпитка водой теплотрасс, что означает порывы от гидроударов. Тепловики выявляют места порывов и ликвидируют аварии;

весь электротранспорт работает, все больницы работают как от сети, так и на генераторах, водоснабжение в Ингулецком районе удерживается на генераторах, но во всем городе в системе очень много воздуха – из-за этого могут быть локальные проблемы и в других районах на верхних этажах. Горводоканал проводит "развоздушивание".

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что "Днепропетровщина сегодня переживает чрезвычайно сложные времена". "россия сознательно терроризирует один из крупнейших регионов Украины, пытаясь оставить людей без жизненно необходимых ресурсов - света, воды и тепла".

"На Днепропетровщине развернуто более 1500 Пунктов Несокрушимости и палаток для обогрева. Помогаем с подключением объектов критической инфраструктуры к резервным источникам питания. В громадах, где временно не работает система оповещения, о воздушных тревогах полицейские информируют с помощью громкоговорителей. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения на аварийно опасных участках дорог", - указал министр в Telegram.

