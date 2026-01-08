$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 4108 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 8952 перегляди
12:46 • 10764 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
Ексклюзив
13:48 • 12534 перегляди
10:10 • 12608 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
13:23 • 10653 перегляди
8 січня, 06:38 • 37856 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
12:46 • 10764 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10266 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15915 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12608 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 47989 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37856 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Блекаут у Дніпрі та області: пів мільйона родин досі без світла після атаки рф, розгорнуто 1500 пунктів незламності і наметів для обігріву

Київ • УНН

 • 332 перегляди

У Дніпропетровській області тривають відновлювальні роботи після нічної ворожої атаки, кількість споживачів без світла скоротилася до пів мільйона. У регіоні розгорнуто понад 1500 Пунктів незламності та наметів для обігріву.

Блекаут у Дніпрі та області: пів мільйона родин досі без світла після атаки рф, розгорнуто 1500 пунктів незламності і наметів для обігріву

У Дніпропетровській області, яка опинилася майже повністю знеструмленою через атаку рф, продовжують відновлювати електропостачання - кількість споживачів без світла скоротилася до пів мільйона з понад 800 тисяч на ранок, по області розгорнуто понад 1500 Пунктів незламності та наметів для обігріву, пише УНН з посиланням на дані ДТЕК та представників влади і МВС.

Деталі

"У регіоні тривають відновлювальні роботи після нічної ворожої атаки. Всі служби задіяні. Енергетики працюють над тим, щоб повернути людям світло. Частково це вже вдалося. Втім, обсяги задач ще чималі. Тому фахівці трудяться без упину", - написав т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

У ДТЕК повідомили, що ще 150 тисяч родин Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів.

З ночі електропостачання вже відновлено майже для 350 тисяч домівок. Близько 500 тисяч родин залишаються без світла. Критична інфраструктура регіону працює з електрикою. Виняток - Павлоград, де роботи ускладнюються постійними тривогами та загрозою атак

- повідомили у ДТЕК у соцмережах.

Гайваненко повідомив про ситуацію по лікарнях, воді, теплу, зв'язку та пунктах незламності на 16 годину:

  • щодо лікарень. Вони приймають у звичному режимі. Близько 80% закладів з електроенергією. Решта – на альтернативному обладнанні;
    • стабілізували ситуацію з водовідведенням. Послуга надається у повному обсязі. З водопостачанням вже більшість абонентів;
      • є домівки, які залишаються без тепла. В них воно з'являтиметься з напругою;
        • до того обігрітися та підзарядити гаджети мешканці можуть у пунктах незламності. Такі локації відкриті повсюди;
          • вдячність бізнесу. За те, що не зупинилися. Відкрилися для місцевих, підключившись до генераторів. Від них зараз разом з громадами заживлюємо ще 40% мереж мобільних операторів. Допомагають їхні аварійні бригади з сусідніх областей.

            Щодо ситуації у Кривому Розі, то голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що:

            • вдалося відновити енергопостачання для 15 926 абонентів. Залишилося ще 23 057 абонентів, переважно Інгулецький район;
              • по теплопостачанню. Зі зупинених учора ввечері та вранці шести великих котелень п'ять розпалені. Дві з них працюють уже у режимі. Три набирають параметри, вихід на нормальну температуру теплоносія до 24:00. Найдовше буде включення на житловому масиві ПівдГЗК у зв'язку зі складною технологічною схемою. Наразі з 530 підключено вже 50 будинків. Дуже важлива синхронна з тепловиками робота ОСББ та управителів. На одній із великих котелень у Металургійному районі поки що електроенергії немає. Енергетики працюють над відновленням;
                • також скрізь містом дуже виросло підживлення водою теплотрас, що означає пориви від гідроударів. Тепловики виявляють місця поривів та ліквідують аварії.
                  • весь електротранспорт працює, всі лікарні працюють як від мережі, так і на генераторах, водопостачання в Інгулецькому районі утримується на генераторах, але в усьому місті в системі дуже багато повітря – через це можуть бути локальні проблеми та в інших районах на верхніх поверхах. Міськводоканал проводить "розвоздушення".

                    Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що "Дніпропетровщина сьогодні переживає надзвичайно складні часи". "росія свідомо тероризує один із найбільших регіонів України, намагаючись залишити людей без життєво необхідних ресурсів - світла, води та тепла".

                    "На Дніпропетровщині розгорнуто понад 1500 Пунктів Незламності та наметів для обігріву. Допомагаємо із підключенням об'єктів критичної інфраструктури до резервних джерел живлення. У громадах, де тимчасово не працює система оповіщення, про повітряні тривоги поліцейські інформують за допомогою гучномовців. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг", - вказав міністр у Telegram.

                    Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов08.01.26, 12:13 • 15916 переглядiв

                    Юлія Шрамко

                    СуспільствоВійна в Україні
                    Енергетика
                    Опалення
                    Повітряна тривога
                    Війна в Україні
                    Відключення світла
                    Блекаут 
                    Електроенергія
                    Олександр Вілкул
                    Дніпропетровська область
                    Міністерство внутрішніх справ України
                    ДТЕК
                    Ігор Клименко
                    Україна
                    Павлоград
                    Кривий Ріг