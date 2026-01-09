В Киеве после ночной атаки рф один человек пропал без вести - МВД

В Киеве после ночной массированной атаки рф один человек считается пропавшим без вести, известно о 4 погибших и 25 пострадавших, при этом уже потушены все возникшие из-за вражеского удара пожары, сообщил в пятницу глава МВД Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас в Киеве погибли 4 человека, по меньшей мере 25 ранены. (...) Еще один человек считается без вести пропавшим - указал Клименко.

Детали

"Ночью россия целенаправленно била по гражданской и критической инфраструктуре. Нечеловеческая цель врага - оставить миллионы людей без света, тепла и воды посреди морозной зимы. Это – сознательный и безжалостный террор гражданских", - указал Клименко.

"Спасатели ГСЧС потушили все пожары, возникшие в результате российского обстрела. Силы МВД работают в четкой координации над ликвидацией последствий удара", - отметил министр.

Больше всего, по его словам, "пострадала столица: повреждено 40 объектов, из них 20 - это жилые дома". "Кроме того, россия атаковала Львов, Киевщину, Кировоградщину и Черкасщину", - отметил министр.

К ликвидации последствий привлечено почти 500 спасателей и 100 единиц техники. При необходимости, по его словам, разворачивают мобильные пункты обогрева.

"Самые коварные удары - по тем, кто спасает жизни. В Дарницком районе Киева враг повторно ударил по многоэтажке - в момент, когда на месте работали спасатели и медики. Погиб медицинский работник. Также ранены 5 спасателей ГСЧС, 4 медицинских работника и полицейский. Это - сознательный удар по экстренным службам. Сознательный удар россии по человечности", - заявил Клименко.

На другой локации в Днепровском районе столицы, по его словам, после удара вражеского беспилотника обнаружили тела 3 человек. "Двух погибших идентифицировали, устанавливаем третьего человека", - указал глава МВД, добавив, что именно здесь "еще один человек считается без вести пропавшим".

Атака РФ на Киев: уже 25 пострадавших, повреждено одно из иностранных посольств

На Киевщине под атакой врага, по словам министра, были почти все районы. Пожары возникли в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине, Бориспольщине.

Всего по стране работники ГСЧС спасли 40 человек. Среди них семья из Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Всем оказана медицинская помощь.

Пять человек пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область: показали последствия