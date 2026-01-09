У Києві після нічної атаки рф одна людина зникла безвісти - МВС

У Києві після нічної масованої атаки рф одна людина вважається зниклою безвісти, відомо про 4 загиблих та 25 постраждалих, при цьому вже загасили усі виниклі через ворожий удар пожежі, повідомив у п'ятницю голова МВС Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз у Києві загинуло 4 людини, щонайменше 25 поранено. (...) Ще одна людина вважається безвісти зниклою - вказав Клименко.

Деталі

"Вночі росія цілеспрямовано била по цивільній і критичній інфраструктурі. Нелюдська мета ворога - залишити мільйони людей без світла, тепла й води посеред морозної зими. Це – свідомий та безжальний терор цивільних", - вказав Клименко.

"Рятувальники ДСНС загасили всі пожежі, які виникли внаслідок російського обстрілу. Сили МВС працюють в чіткій координації над ліквідацією наслідків удару", - зазначив міністр.

Найбільше, з його слів, "потерпіла столиця: пошкоджено 40 об’єктів, з них 20 - це житлові будинки". "Крім того, росія атакувала Львів, Київщину, Кіровоградщину та Черкащину", - зазначив міністр.

До ліквідації наслідків залучено майже 500 рятувальників і 100 одиниць техніки. За потреби, за його словами, розгортають мобільні пункти обігріву.

"Найпідступніші удари - по тих, хто рятує життя. У Дарницькому районі Києва ворог повторно вдарив по багатоповерхівці - у момент, коли на місці працювали рятувальники та медики. Загинув медичний працівник. Також поранено 5 рятувальників ДСНС, 4 медичних працівників та поліцейського. Це - свідомий удар по екстрених службах. Свідомий удар росії по людяності", - заявив Клименко.

На іншій локації у Дніпровському районі столиці, з його слів, після удару ворожого безпілотника виявили тіла 3 осіб. "Двох загиблих ідентифікували, встановлюємо третю особу", - вказав голова МВС, додавши, що саме тут "ще одна людина вважається безвісти зниклою".

На Київщині під атакою ворога, зі слів міністра, були майже всі райони. Пожежі виникли у житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині, Бориспільщині.

Загалом по країні працівники ДСНС врятували 40 людей. Серед них родина з Броварщини: мама, тато, бабуся та п’ятирічна дитина. Усім надано медичну допомогу.

