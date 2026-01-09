$42.990.27
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 12380 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 12928 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 50962 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 54470 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 42365 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 57583 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23 • 32131 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20713 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16897 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Меню
У Києві після нічної атаки рф одна людина зникла безвісти - МВС

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Після нічної атаки рф у Києві 4 людини загинули, 25 поранено, одна людина зникла безвісти. Рятувальники загасили всі пожежі, пошкоджено 40 об'єктів, з них 20 - житлові будинки.

У Києві після нічної атаки рф одна людина зникла безвісти - МВС

У Києві після нічної масованої атаки рф одна людина вважається зниклою безвісти, відомо про 4 загиблих та 25 постраждалих, при цьому вже загасили усі виниклі через ворожий удар пожежі, повідомив у п'ятницю голова МВС Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз у Києві загинуло 4 людини, щонайменше 25 поранено. (...) Ще одна людина вважається безвісти зниклою

- вказав Клименко.

Деталі

"Вночі росія цілеспрямовано била по цивільній і критичній інфраструктурі. Нелюдська мета ворога - залишити мільйони людей без світла, тепла й води посеред морозної зими. Це – свідомий та безжальний терор цивільних", - вказав Клименко.

"Рятувальники ДСНС загасили всі пожежі, які виникли внаслідок російського обстрілу. Сили МВС працюють в чіткій координації над ліквідацією наслідків удару", - зазначив міністр.

Найбільше, з його слів, "потерпіла столиця: пошкоджено 40 об’єктів, з них 20 - це житлові будинки". "Крім того, росія атакувала Львів, Київщину, Кіровоградщину та Черкащину", - зазначив міністр.

До ліквідації наслідків залучено майже 500 рятувальників і 100 одиниць техніки. За потреби, за його словами, розгортають мобільні пункти обігріву.

"Найпідступніші удари - по тих, хто рятує життя. У Дарницькому районі Києва ворог повторно вдарив по багатоповерхівці - у момент, коли на місці працювали рятувальники та медики. Загинув медичний працівник. Також поранено 5 рятувальників ДСНС, 4 медичних працівників та поліцейського. Це - свідомий удар по екстрених службах. Свідомий удар росії по людяності", - заявив Клименко.

На іншій локації у Дніпровському районі столиці, з його слів, після удару ворожого безпілотника виявили тіла 3 осіб. "Двох загиблих ідентифікували, встановлюємо третю особу", - вказав голова МВС, додавши, що саме тут "ще одна людина вважається безвісти зниклою". 

Атака рф на Київ: уже 25 постраждалих, є пошкодження посольства09.01.26, 09:59 • 2306 переглядiв

На Київщині під атакою ворога, зі слів міністра, були майже всі райони. Пожежі виникли у житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині, Бориспільщині.

Загалом по країні працівники ДСНС врятували 40 людей. Серед них родина з Броварщини: мама, тато, бабуся та п’ятирічна дитина. Усім надано медичну допомогу.

П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки рф на Київську область: показали наслідки09.01.26, 09:48 • 1756 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
