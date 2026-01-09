В школах Киева новый семестр начнется 12 января, но в смешанном формате

В учреждениях общего среднего образования Киева семестр начнется вовремя – с 12 января. Обучение стартует в смешанном формате – часть учеников будет находиться в классах, часть сможет присоединяться к урокам онлайн. Такое решение сегодня принято на заседании столичной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Такой формат уже применяли в 2022/2023 учебном году. Столичные школы имеют необходимый опыт и технические возможности для его организации. В течение первой недели обучения учебные заведения будут работать в гибком очно-дистанционном режиме. Это позволит семьям, при необходимости, оставить детей у родственников, одновременно обеспечив непрерывность образовательного процесса – отметил Мондриевский.

Решение о смешанном формате обучения приняли с учетом ухудшения погодных условий, комфорта киевлян и необходимости сохранить стабильный учебный процесс.

Каждое учебное заведение имеет ориентировочный образовательный алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также индивидуальные алгоритмы, адаптированные под каждое конкретное заведение.

Руководители школ должны организовать образовательный процесс так, чтобы все ученики – независимо от выбранного формата – получали полноценное обучение.

Учреждения дошкольного образования столицы будут работать в обычном режиме.

Родителей призывают поддерживать связь с классными руководителями или другими представителями учебных заведений, пользоваться исключительно официальными киевскими источниками информации – сообщениями КГГА, Департамента образования и районных администраций.

Если родители принимают решение вести детей в школы или садики, их призвали придерживаться общих рекомендаций:

▫️одевать детей в соответствии с погодой, учитывая, что в учебных заведениях может быть прохладнее;

▫️пересматривать состав "тревожной сумки";

▫️доверять официальной информации школы, быть на связи в определенных мессенджерах или группах.

