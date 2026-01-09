У школах Києва новий семестр почнеться 12 січня, але у змішаному форматі
Київ • УНН
У Києві з 12 січня розпочнеться другий семестр у закладах загальної середньої освіти. Навчання відбуватиметься у змішаному форматі, поєднуючи очне та онлайн-навчання.
У закладах загальної середньої освіти Києва семестр почнеться вчасно – з 12 січня. Навчання стартує у змішаному форматі – частина учнів перебуватиме в класах, частина зможе долучатися до уроків онлайн. Таке рішення сьогодні прийняте на засіданні столичної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на КМДА.
Такий формат уже застосовували у 2022/2023 навчальному році. Столичні школи мають необхідний досвід і технічні можливості для його організації. Упродовж першого тижня навчання заклади освіти працюватимуть у гнучкому очно-дистанційному режимі. Це дасть змогу родинам, за потреби, залишити дітей у родичів, водночас забезпечивши безперервність освітнього процесу
Рішення про змішаний формат навчання ухвалили з урахуванням погіршення погодних умов, комфорту киян і необхідності зберегти стабільний навчальний процес.
Кожен заклад освіти має орієнтовний освітній алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, а також індивідуальні алгоритми, адаптовані під кожен конкретний заклад.
Керівники шкіл мають організувати освітній процес так, щоб усі учні – незалежно від вибраного формату – отримували повноцінне навчання.
Заклади дошкільної освіти столиці працюватимуть у звичному режимі.
Батьків закликають тримати зв'язок з класними керівниками або іншими представниками закладів освіти, користуватися виключно офіційними київськими джерелами інформації – повідомленнями КМДА, Департаменту освіти та районних адміністрацій.
Якщо батьки приймають рішення вести дітей до шкіл або садочків, їх закликали дотримуватись загальних рекомендацій:
▫️одягати дітей відповідно до погоди, враховуючи, що в закладах освіти може бути прохолодніше;
▫️переглядати склад "тривожної торбинки";
▫️довіряти офіційній інформації школи, бути на зв’язку у визначених месенджерах або групах.
