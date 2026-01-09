У школах Києва новий семестр почнеться 12 січня, але у змішаному форматі

$42.990.27
10:37 • 2506 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
09:48 • 4274 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 9092 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 18414 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 22110 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 67070 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 59106 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 45758 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 66515 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32823 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
Популярнi новини
Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені
9 січня, 01:22 • 16019 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT
9 січня, 03:02 • 19901 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
07:00 • 21610 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС
07:16 • 14197 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви
09:56 • 10429 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
8 січня, 18:39 • 40273 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 17:08 • 67085 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
8 січня, 15:30 • 43741 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 66523 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
7 січня, 12:23 • 93159 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
8 січня, 08:37 • 49296 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
7 січня, 14:22 • 52235 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
6 січня, 12:31 • 74654 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
5 січня, 21:31 • 93314 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
4 січня, 17:30 • 134212 перегляди
У школах Києва новий семестр почнеться 12 січня, але у змішаному форматі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У Києві з 12 січня розпочнеться другий семестр у закладах загальної середньої освіти. Навчання відбуватиметься у змішаному форматі, поєднуючи очне та онлайн-навчання.

У школах Києва новий семестр почнеться 12 січня, але у змішаному форматі

У закладах загальної середньої освіти Києва семестр почнеться вчасно – з 12 січня. Навчання стартує у змішаному форматі – частина учнів перебуватиме в класах, частина зможе долучатися до уроків онлайн. Таке рішення сьогодні прийняте на засіданні столичної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на КМДА.

Такий формат уже застосовували у 2022/2023 навчальному році. Столичні школи мають необхідний досвід і технічні можливості для його організації. Упродовж першого тижня навчання заклади освіти працюватимуть у гнучкому очно-дистанційному режимі. Це дасть змогу родинам, за потреби, залишити дітей у родичів, водночас забезпечивши безперервність освітнього процесу 

– зазначив Мондриївський.

Рішення про змішаний формат навчання ухвалили з урахуванням погіршення погодних умов, комфорту киян і необхідності зберегти стабільний навчальний процес.

Кожен заклад освіти має орієнтовний освітній алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, а також індивідуальні алгоритми, адаптовані під кожен конкретний заклад.

Керівники шкіл мають організувати освітній процес так, щоб усі учні – незалежно від вибраного формату – отримували повноцінне навчання.

Заклади дошкільної освіти столиці працюватимуть у звичному режимі.

Батьків закликають тримати зв'язок з класними керівниками або іншими представниками закладів освіти, користуватися виключно офіційними київськими джерелами інформації – повідомленнями КМДА, Департаменту освіти та районних адміністрацій.

Якщо батьки приймають рішення вести дітей до шкіл або садочків, їх закликали дотримуватись загальних рекомендацій:

▫️одягати дітей відповідно до погоди, враховуючи, що в закладах освіти може бути прохолодніше;

▫️переглядати склад "тривожної торбинки";

▫️довіряти офіційній інформації школи, бути на зв’язку у визначених месенджерах або групах.

Кабмін пропонує освітні заклади та некритичні підприємства перевести на дистанційку через негоду
08.01.26, 20:53 • 3902 перегляди

Антоніна Туманова

КиївОсвіта
Морози в Україні
Опалення
Повітряна тривога
Блекаут 
Сніг в Україні
Київська міська державна адміністрація
Київ