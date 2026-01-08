Посольство США предупреждает о возможном ракетном ударе по Украине
Киев • УНН
Посольство США в Киеве получило информацию о потенциальном значительном воздушном нападении на Украину. Гражданам США рекомендовано быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
Посольство США в Киеве получило информацию о потенциальной ракетной атаке на Украину, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает УНН.
В посольстве призвали принять следующие действия:
- определить места укрытия до любой воздушной тревоги;
- загрузить надежное приложение для воздушного оповещения на свой мобильный телефон, например, Air Rail Siren или Карта тревог;
- немедленно укрыться, если объявлена воздушная тревога;
- проверяйте местные СМИ на наличие срочных новостей. Будьте готовы корректировать свои планы;
- имейте запасы воды, еды и лекарств;
- следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар и призвал реагировать на тревоги.