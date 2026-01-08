Посольство США предупреждает о возможном ракетном ударе по Украине

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциальной ракетной атаке на Украину, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает УНН.

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги - говорится в сообщении.

В посольстве призвали принять следующие действия:

определить места укрытия до любой воздушной тревоги;

загрузить надежное приложение для воздушного оповещения на свой мобильный телефон, например, Air Rail Siren или Карта тревог;

немедленно укрыться, если объявлена воздушная тревога;

проверяйте местные СМИ на наличие срочных новостей. Будьте готовы корректировать свои планы;

имейте запасы воды, еды и лекарств;

следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар и призвал реагировать на тревоги.