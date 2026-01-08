Посольство США предупреждает о возможном ракетном ударе по Украине

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 7406 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 12651 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 17096 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 22017 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 16454 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 14213 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12055 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17275 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13377 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 50562 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
95%
726мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 35167 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 33602 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 18459 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир13:29 • 9562 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 9886 просмотра
публикации
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 7410 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 10133 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 22019 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 68229 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 72868 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Кривой Рог
Китай
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 35315 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 38861 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 63216 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 82353 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 123779 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
ЧатГПТ

Посольство США предупреждает о возможном ракетном ударе по Украине

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциальном значительном воздушном нападении на Украину. Гражданам США рекомендовано быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Посольство США предупреждает о возможном ракетном ударе по Украине

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциальной ракетной атаке на Украину, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает УНН.

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги 

- говорится в сообщении.

В посольстве призвали принять следующие действия:

  • определить места укрытия до любой воздушной тревоги;
    • загрузить надежное приложение для воздушного оповещения на свой мобильный телефон, например, Air Rail Siren или Карта тревог;
      • немедленно укрыться, если объявлена воздушная тревога;
        • проверяйте местные СМИ на наличие срочных новостей. Будьте готовы корректировать свои планы;
          • имейте запасы воды, еды и лекарств;
            • следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

              Напомним

              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар и призвал реагировать на тревоги.

              Павел Башинский

              Война в Украине
              Воздушная тревога
              Военное положение
              Война в Украине
              Владимир Зеленский
              Соединённые Штаты
              Украина
              Киев