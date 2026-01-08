Посольство США попереджає про можливий ракетний удар по Україні
Київ • УНН
Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційний значний повітряний напад на Україну. Громадянам США рекомендовано бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.
Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційну ракетну атаку на Україну, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Про це йдеться у повідомленні відомства, передає УНН.
Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги
У посольстві закликали вжити наступні дії:
- визначити місця укриття до будь-якої повітряної тривоги;
- завантажити надійний додаток для повітряного оповіщення на свій мобільний телефон, наприклад, Air Rail Siren або Карта тривог;
- негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу;
- перевіряйте місцеві ЗМІ на наявність термінових новин. Будьте готові коригувати свої плани;
- майте запаси води, їжі та ліків;
- дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар і закликав реагувати на тривоги.