17:08 • 7342 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 12615 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 17058 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 21979 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 16427 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 14204 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 12045 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17271 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13375 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50548 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 13:29 • 9560 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 9886 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
13:48 • 21988 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 68211 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 72848 перегляди
Посольство США попереджає про можливий ракетний удар по Україні

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційний значний повітряний напад на Україну. Громадянам США рекомендовано бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

Посольство США попереджає про можливий ракетний удар по Україні

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційну ракетну атаку на Україну, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Про це йдеться у повідомленні відомства, передає УНН.

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги 

- йдеться в повідомленні.

У посольстві закликали вжити наступні дії:

  • визначити місця укриття до будь-якої повітряної тривоги;
    • завантажити надійний додаток для повітряного оповіщення на свій мобільний телефон, наприклад, Air Rail Siren або Карта тривог;
      • негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу;
        • перевіряйте місцеві ЗМІ на наявність термінових новин. Будьте готові коригувати свої плани;
          • майте запаси води, їжі та ліків;
            • дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

              Нагадаємо

              Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар і закликав реагувати на тривоги.

              Павло Башинський

              Війна в Україні
              Повітряна тривога
              Воєнний стан
              Війна в Україні
              Володимир Зеленський
              Сполучені Штати Америки
              Україна
              Київ