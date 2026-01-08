Посольство США попереджає про можливий ракетний удар по Україні

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційну ракетну атаку на Україну, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Про це йдеться у повідомленні відомства, передає УНН.

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги - йдеться в повідомленні.

У посольстві закликали вжити наступні дії:

визначити місця укриття до будь-якої повітряної тривоги;

завантажити надійний додаток для повітряного оповіщення на свій мобільний телефон, наприклад, Air Rail Siren або Карта тривог;

негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу;

перевіряйте місцеві ЗМІ на наявність термінових новин. Будьте готові коригувати свої плани;

майте запаси води, їжі та ліків;

дотримуйтесь вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар і закликав реагувати на тривоги.