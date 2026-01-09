Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, две медсестры получили травмы и контузии

В полдень российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, две медсестры получили ранения, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате "прилета" повреждено одно из отделений и травмированы две медицинские сестры. У пострадавших – минно-взрывные травмы и контузии. Сейчас они получают необходимую помощь - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли кафе в Херсоне: двое погибших, трое раненых