Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, дві медсестри отримали травми та контузії

Опівдні російські окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, дві медсестри отримали поранення, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок "прильоту" пошкоджено одне із відділень та травмовано двох медичних сестер. У постраждалих – мінно-вибухові травми та контузії. Нині вони отримують необхідну допомогу - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: двоє загиблих, троє поранених