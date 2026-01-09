Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, дві медсестри отримали травми та контузії
Київ • УНН
Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні, внаслідок чого пошкоджено відділення. Дві медсестри отримали мінно-вибухові травми та контузії.
Опівдні російські окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, дві медсестри отримали поранення, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Внаслідок "прильоту" пошкоджено одне із відділень та травмовано двох медичних сестер. У постраждалих – мінно-вибухові травми та контузії. Нині вони отримують необхідну допомогу
Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: двоє загиблих, троє поранених08.01.26, 14:35 • 2716 переглядiв