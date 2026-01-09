Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, дві медсестри отримали травми та контузії

$42.990.27
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
09:48 • 3536 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 7920 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 17419 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 21208 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 65542 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 58737 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 45497 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 65619 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32765 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
Популярнi новини
Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені9 січня, 01:22 • 15156 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 19011 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні07:00 • 20698 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 13309 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 9094 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 39316 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 65492 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 42841 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 65591 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 92303 перегляди
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 48885 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 51878 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 74336 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 93006 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 133936 перегляди
Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, дві медсестри отримали травми та контузії

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні, внаслідок чого пошкоджено відділення. Дві медсестри отримали мінно-вибухові травми та контузії.

Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, дві медсестри отримали травми та контузії

Опівдні російські окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, дві медсестри отримали поранення, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок "прильоту" пошкоджено одне із відділень та травмовано двох медичних сестер. У постраждалих – мінно-вибухові травми та контузії. Нині вони отримують необхідну допомогу 

- йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: двоє загиблих, троє поранених08.01.26, 14:35 • 2716 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Херсон