"Це наш час": Туск відреагував на рішення про участь 5 європейських країн у мирних переговорах щодо України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення про участь 5 європейських держав та інституцій ЄС у переговорах щодо завершення війни росії проти України. Він наголосив, що йдеться не лише про мир в Україні, а й про безпеку Польщі та всієї Європи. Про це Туск написав у соцмережі X, пише УНН.

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За словами польського прем'єра, Європу на переговорах з Україною, росією та США представлятимуть Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія, які входять до групи E5, а також представники європейських інституцій.

П'ять європейських країн – Франція, Італія, Польща, Німеччина та Велика Британія (E5) – разом із європейськими інституціями представлятимуть Європу на переговорах із росією, Україною та США. На кону мир в Україні та безпека Польщі й усієї Європи. Це наш час – заявив Туск.

Європа визначилася з представництвом на переговорах

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що європейські лідери погодили формат участі у майбутніх мирних переговорах.

За його словами, до переговорної команди увійдуть представники інституцій ЄС та 5 держав, які беруть участь у "коаліції охочих".

Кошта наголосив, що Європа повинна виступати єдиною командою та говорити одним голосом, оскільки майбутні домовленості безпосередньо стосуватимуться безпеки всього континенту.

Рішення ухвалили на тлі дипломатичних зусиль США щодо завершення війни та підготовки наступного раунду переговорів за участю України й росії.

ЄС визначив представників Європи для участі в майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні