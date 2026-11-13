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"Это наше время": Туск отреагировал на решение об участии 5 европейских стран в мирных переговорах по Украине

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Франция, Германия, Италия, Польша, Великобритания и институты ЕС будут представлять Европу на переговорах. Туск связал их с безопасностью континента.

"Это наше время": Туск отреагировал на решение об участии 5 европейских стран в мирных переговорах по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск поприветствовал решение об участии 5 европейских государств и институтов ЕС в переговорах по завершению войны России против Украины. Он подчеркнул, что речь идет не только о мире в Украине, но и о безопасности Польши и всей Европы. Об этом Туск написал в социальной сети X, сообщает УНН.

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По словам польского премьера, Европу на переговорах с Украиной, Россией и США будут представлять Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, входящие в группу E5, а также представители европейских институтов.

Пять европейских стран – Франция, Италия, Польша, Германия и Великобритания (E5) – вместе с европейскими институтами будут представлять Европу на переговорах с Россией, Украиной и США. На кону мир в Украине и безопасность Польши и всей Европы. Это наше время

– заявил Туск.

Европа определилась с представительством на переговорах

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что европейские лидеры согласовали формат участия в будущих мирных переговорах.

По его словам, в переговорную команду войдут представители институтов ЕС и 5 государств, участвующих в "коалиции желающих".

Кошта подчеркнул, что Европа должна выступать единой командой и говорить одним голосом, поскольку будущие договоренности будут непосредственно касаться безопасности всего континента.

Решение было принято на фоне дипломатических усилий США по завершению войны и подготовке следующего раунда переговоров с участием Украины и России.

ЕС определил представителей Европы для участия в будущих переговорах по завершению войны в Украине13.11.26, 20:22 • 2696 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Дональд Туск
Соединённые Штаты
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