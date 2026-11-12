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Зеленський обговорив із Туском початок військових навчань країн Коаліції охочих

Київ • УНН

 • 1576 перегляди

Зеленський і Туск обговорили дипломатію, фронт, удари РФ та енергетичну стійкість України. У Польщі стартують навчання Коаліції охочих.

Зеленський обговорив із Туском початок військових навчань країн Коаліції охочих
Дональд Туск і Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєром Польщі Дональдом Туском. Йшлося про дипломатію, фронт та ситуацію з російськими ударами, а також про початок військових навчань країн Коаліції охочих, передає УНН.

Дипломатія, фронт та ситуація з російськими ударами – головне, що сьогодні обговорили. Говорили і про те, як Польща може допомогти нам підготуватися до цієї зими та збільшити можливості сполучення між нашими країнами, зокрема для постачання пального. Це те, що справді може підтримати енергетичну стійкість України 

- заявив Зеленський після зустрічі із Туском. 

Лідери обговорили також європейські питання та кроки, які можуть прискорити вступ України до Євросоюзу.

Ми розглядаємо членство в Європейському Союзі як одну з гарантій безпеки для України та всієї Європи. І подякував Дональду за початок військових навчань країн Коаліції охочих: саме в Польщі перший етап підготовки. Потрібний сигнал, і розраховуємо, що це дійсно допоможе побудувати надійну безпеку у майбутньому. Дякую! 

- резюмував Зеленський.

Зеленський обговорив із Туском посилення захисту України від російських атак15.10.26, 22:30 • 3813 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Європейський Союз
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща