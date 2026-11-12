Зеленский обсудил с Туском начало военных учений стран Коалиции желающих

$45.320.1850.480.60
ukenru
15:07 • 6140 просмотра
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia
14:49 • 10126 просмотра
"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
14:16 • 17019 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 32377 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
11:45 • 31847 просмотра
Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для УкраиныPhoto
11:33 • 28572 просмотра
Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года
11:18 • 24312 просмотра
"Расстояние больше не спасает": Генштаб подтвердил поражение всех 5 крупнейших НПЗ россии
12 ноября, 09:11 • 28767 просмотра
Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский
12 ноября, 09:01 • 24451 просмотра
В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажкеPhoto
12 ноября, 08:15 • 11239 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержаны 13 подозреваемыхVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Делегация Хегсета попала в скандал возле Могилы неизвестного солдатаVideo12 ноября, 06:49 • 24836 просмотра
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto12 ноября, 07:52 • 36366 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12 ноября, 08:28 • 29038 просмотра
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12:18 • 24675 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 25972 просмотра
публикации
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 4768 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 32378 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 51143 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 54590 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям11 ноября, 16:47 • 65769 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Республика Ирландия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных Video15:30 • 864 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 26095 просмотра
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo11 ноября, 19:08 • 38892 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 48738 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 60094 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
The New York Times
Шахед-136
Фильм

Зеленский обсудил с Туском начало военных учений стран Коалиции желающих

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Зеленский и Туск обсудили дипломатию, фронт, удары РФ и энергетическую устойчивость Украины. В Польше начинаются учения Коалиции желающих.

Зеленский обсудил с Туском начало военных учений стран Коалиции желающих
Дональд Туск и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Обсуждались дипломатия, фронт и ситуация с российскими ударами, а также начало военных учений стран Коалиции желающих, передает УНН.

Дипломатия, фронт и ситуация с российскими ударами — главное, что сегодня обсудили. Говорили и о том, как Польша может помочь нам подготовиться к этой зиме и увеличить возможности сообщения между нашими странами, в частности для поставок топлива. Это то, что действительно может поддержать энергетическую устойчивость Украины 

— заявил Зеленский после встречи с Туском. 

Лидеры также обсудили европейские вопросы и шаги, которые могут ускорить вступление Украины в Евросоюз.

Мы рассматриваем членство в Европейском Союзе как одну из гарантий безопасности для Украины и всей Европы. И поблагодарил Дональда за начало военных учений стран Коалиции желающих: именно в Польше проходит первый этап подготовки. Нужен сигнал, и мы рассчитываем, что это действительно поможет построить надежную безопасность в будущем. Спасибо! 

— резюмировал Зеленский.

Зеленский обсудил с Туском усиление защиты Украины от российских атак15.10.26, 22:30 • 3813 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Европейский Союз
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша