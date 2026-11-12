Зеленский обсудил с Туском начало военных учений стран Коалиции желающих

Дональд Туск и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Обсуждались дипломатия, фронт и ситуация с российскими ударами, а также начало военных учений стран Коалиции желающих, передает УНН.

Дипломатия, фронт и ситуация с российскими ударами — главное, что сегодня обсудили. Говорили и о том, как Польша может помочь нам подготовиться к этой зиме и увеличить возможности сообщения между нашими странами, в частности для поставок топлива. Это то, что действительно может поддержать энергетическую устойчивость Украины — заявил Зеленский после встречи с Туском.

Лидеры также обсудили европейские вопросы и шаги, которые могут ускорить вступление Украины в Евросоюз.

Мы рассматриваем членство в Европейском Союзе как одну из гарантий безопасности для Украины и всей Европы. И поблагодарил Дональда за начало военных учений стран Коалиции желающих: именно в Польше проходит первый этап подготовки. Нужен сигнал, и мы рассчитываем, что это действительно поможет построить надежную безопасность в будущем. Спасибо! — резюмировал Зеленский.

Зеленский обсудил с Туском усиление защиты Украины от российских атак