Сейм Польщі не підтримав відставку міністра внутрішніх справ
Київ • УНН
Сейм Польщі не підтримав відставку Марціна Кервінського через претензії до безпеки та роботи поліції. Туск і міністр відкинули звинувачення.
Ініціатори клопотання звинуватили Кервінського в неналежному нагляді за службами, відповідальними за внутрішню безпеку країни, а також у використанні Міністерства внутрішніх справ для політичної боротьби з опозицією. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
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Серед претензій також були проблеми із системою оповіщення населення, кадровим забезпеченням поліції, захистом критичної інфраструктури та діями правоохоронців навколо Конституційного трибуналу.
Представник PiS Павел Хреняк заявив, що дії міністра підривають довіру громадян до державних служб. Він також наголосив, що ці проблеми особливо небезпечні в умовах гібридної війни з Росією.
Реакція Туска
Прем'єр-міністр Дональд Туск виступив на захист Кервінського. Він заявив, що міністр продовжить роботу, оскільки бореться зі злочинністю, захищає безпеку громадян і польські кордони.
Туск також пов'язав роботу міністра зі скороченням нелегальної міграції та протидією диверсійній діяльності.
Що відповів Кервінський
Сам міністр заявив, що сприймає чергову спробу його відставки як визнання своєї роботи з наведення ладу у відомстві після попереднього керівництва.
Він наголосив, що нині польська поліція налічує 104 тисячі співробітників, а кількість вакансій удвічі менша, ніж за попереднього уряду.
Також Кервінський відкинув звинувачення щодо дій поліції навколо Конституційного трибуналу, заявивши, що правоохоронці перебувають там для забезпечення дотримання закону.
Президент Польщі звинуватив Туска у спробі державного перевороту через реформу Конституційного трибуналу03.11.26, 23:57 • 5125 переглядiв