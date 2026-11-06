Сейм Польши не поддержал отставку министра внутренних дел
Киев • УНН
Сейм Польши не поддержал отставку Марцина Кервиньского из-за претензий к безопасности и работе полиции. Туск и министр отвергли обвинения.
Инициаторы ходатайства обвинили Кервиньского в ненадлежащем надзоре за службами, ответственными за внутреннюю безопасность страны, а также в использовании Министерства внутренних дел для политической борьбы с оппозицией. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Среди претензий также были проблемы с системой оповещения населения, кадровым обеспечением полиции, защитой критической инфраструктуры и действиями правоохранителей вокруг Конституционного трибунала.
Представитель PiS Павел Хреняк заявил, что действия министра подрывают доверие граждан к государственным службам. Он также подчеркнул, что эти проблемы особенно опасны в условиях гибридной войны с Россией.
Реакция Туска
Премьер-министр Дональд Туск выступил в защиту Кервиньского. Он заявил, что министр продолжит работу, поскольку борется с преступностью, защищает безопасность граждан и польские границы.
Туск также связал работу министра с сокращением нелегальной миграции и противодействием диверсионной деятельности.
Что ответил Кервиньский
Сам министр заявил, что воспринимает очередную попытку отправить его в отставку как признание своей работы по наведению порядка в ведомстве после предыдущего руководства.
Он подчеркнул, что в настоящее время в польской полиции насчитывается 104 тысячи сотрудников, а количество вакансий вдвое меньше, чем при предыдущем правительстве.
Также Кервиньский отверг обвинения в отношении действий полиции вокруг Конституционного трибунала, заявив, что правоохранители находятся там для обеспечения соблюдения закона.
Президент Польши обвинил Туска в попытке государственного переворота из-за реформы Конституционного трибунала03.11.26, 23:57 • 5125 просмотров