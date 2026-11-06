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Сейм Польши не поддержал отставку министра внутренних дел

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Сейм Польши не поддержал отставку Марцина Кервиньского из-за претензий к безопасности и работе полиции. Туск и министр отвергли обвинения.

Сейм Польши не поддержал отставку министра внутренних дел

Инициаторы ходатайства обвинили Кервиньского в ненадлежащем надзоре за службами, ответственными за внутреннюю безопасность страны, а также в использовании Министерства внутренних дел для политической борьбы с оппозицией. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Среди претензий также были проблемы с системой оповещения населения, кадровым обеспечением полиции, защитой критической инфраструктуры и действиями правоохранителей вокруг Конституционного трибунала.

Представитель PiS Павел Хреняк заявил, что действия министра подрывают доверие граждан к государственным службам. Он также подчеркнул, что эти проблемы особенно опасны в условиях гибридной войны с Россией.

Реакция Туска

Премьер-министр Дональд Туск выступил в защиту Кервиньского. Он заявил, что министр продолжит работу, поскольку борется с преступностью, защищает безопасность граждан и польские границы.

Туск также связал работу министра с сокращением нелегальной миграции и противодействием диверсионной деятельности.

Что ответил Кервиньский

Сам министр заявил, что воспринимает очередную попытку отправить его в отставку как признание своей работы по наведению порядка в ведомстве после предыдущего руководства.

Он подчеркнул, что в настоящее время в польской полиции насчитывается 104 тысячи сотрудников, а количество вакансий вдвое меньше, чем при предыдущем правительстве.

Также Кервиньский отверг обвинения в отношении действий полиции вокруг Конституционного трибунала, заявив, что правоохранители находятся там для обеспечения соблюдения закона.

Президент Польши обвинил Туска в попытке государственного переворота из-за реформы Конституционного трибунала03.11.26, 23:57 • 5125 просмотров

Ольга Розгон

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