росія за минулий місяць уразила 60 локомотивів в Україні, Чехія допоможе у постачанні нових - Зеленським 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, де під час зустрічі обговорили підтримку Укрзалізниці новими локомотивами від Чехії. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Обговорили з премʼєр-міністром Чехії Андреєм Бабішем економічну співпрацю, а також євроінтеграцію України. Поінформував про ситуацію з російськими обстрілами інфраструктури та логістики, про те, як складно в багатьох містах, та потреби для відновлення. Тільки за минулий місяць росіяни уразили 60 локомотивів. Цінуємо, що цього місяця було рішення Чехії підтримати Укрзалізницю локомотивами. І ми дуже розраховуємо, що зможемо знайти і нові формати підтримки та співпраці - написав Зеленський.

Президент також подякував за візит чеської бізнес-делегації до нашої країни, під час якого команди попрацювали над конкретними проєктами, які Україна та Чехія можуть реалізувати разом.

Цього року також є зростання товарообігу, і ми зацікавлені в подальшому розвитку. Домовилися працювати в усіх цих напрямах. Сильні відносини потрібні обом країнам і всій Європі - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєром Польщі Дональдом Туском. Йшлося про дипломатію, фронт та ситуацію з російськими ударами, а також про початок військових навчань країн Коаліції охочих.