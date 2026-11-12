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The Guardian

росія за минулий місяць уразила 60 локомотивів в Україні, Чехія допоможе у постачанні нових - Зеленським 

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Зеленський і Бабіш обговорили економічну співпрацю та євроінтеграцію. Чехія підтримала Укрзалізницю локомотивами після ураження 60 машин.

росія за минулий місяць уразила 60 локомотивів в Україні, Чехія допоможе у постачанні нових - Зеленським 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, де під час зустрічі обговорили підтримку Укрзалізниці новими локомотивами від Чехії. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН

Обговорили з премʼєр-міністром Чехії Андреєм Бабішем економічну співпрацю, а також євроінтеграцію України. Поінформував про ситуацію з російськими обстрілами інфраструктури та логістики, про те, як складно в багатьох містах, та потреби для відновлення. Тільки за минулий місяць росіяни уразили 60 локомотивів. Цінуємо, що цього місяця було рішення Чехії підтримати Укрзалізницю локомотивами. І ми дуже розраховуємо, що зможемо знайти і нові формати підтримки та співпраці 

- написав Зеленський. 

Президент також подякував за візит чеської бізнес-делегації до нашої країни, під час якого команди попрацювали над конкретними проєктами, які Україна та Чехія можуть реалізувати разом. 

Цього року також є зростання товарообігу, і ми зацікавлені в подальшому розвитку. Домовилися працювати в усіх цих напрямах. Сильні відносини потрібні обом країнам і всій Європі 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєром Польщі Дональдом Туском. Йшлося про дипломатію, фронт та ситуацію з російськими ударами, а також про початок військових навчань країн Коаліції охочих. 

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Українська залізниця
Чехія
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща