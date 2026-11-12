Россия за прошлый месяц поразила 60 локомотивов в Украине, Чехия поможет в поставках новых — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, во время встречи они обсудили поддержку «Укрзализныци» новыми локомотивами из Чехии. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Обсудили с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем экономическое сотрудничество, а также евроинтеграцию Украины. Проинформировал о ситуации с российскими обстрелами инфраструктуры и логистики, о том, как сложно во многих городах, и о потребностях для восстановления. Только за прошлый месяц россияне поразили 60 локомотивов. Ценим, что в этом месяце Чехия приняла решение поддержать «Укрзализныцю» локомотивами. И мы очень рассчитываем, что сможем найти и новые форматы поддержки и сотрудничества - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил за визит чешской бизнес-делегации в нашу страну, во время которого команды поработали над конкретными проектами, которые Украина и Чехия могут реализовать вместе.

В этом году также наблюдается рост товарооборота, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Договорились работать по всем этим направлениям. Сильные отношения нужны обеим странам и всей Европе - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Речь шла о дипломатии, фронте и ситуации с российскими ударами, а также о начале военных учений стран Коалиции желающих.