Число погибших после российской атаки на Запорожье возросло до двух, среди них подросток
Киев • УНН
В результате атаки на Запорожье погибли два человека, включая 17-летнего парня. Еще 21 человек получил ранения, спасательные работы на месте завершены.
Число погибших в результате российской атаки на Запорожье днем 14 марта возросло до двух человек. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Медики боролись за жизнь 17-летнего парня, однако он скончался от полученных травм.
Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести, среди них двое детей. Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.
Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на жилые кварталы Запорожья 14 марта ранены 19 человек, среди которых 4-летний ребенок. Враг нанес по городу четыре удара управляемыми авиабомбами.