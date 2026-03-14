Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 19, серед них - чотирирічний хлопчик
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на житлові квартали Запоріжжя поранено 19 осіб, серед яких 4-річна дитина. Ворог завдав по місту чотири удари керованими авіабомбами.
У результаті атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 19. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Допомога медиків знадобилася і чотирирічному хлопчику. Таким чином кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 19 людей
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, росіяни завдали чотирьох ударів КАБами по житлових кварталах Запоріжжя, кількість постраждалих зросла до 13.