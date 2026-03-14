Ворог завдав чотирьох ударів КАБами по Запоріжжю, кількість поранених зросла до 13 - ОВА
Київ • УНН
Росіяни атакували житлові квартали Запоріжжя, внаслідок чого загинув чоловік та 13 осіб отримали поранення. Пошкоджено 24 будинки та інфраструктуру.
росіяни завдали чотирьох ударів КАБами по житлових кварталах Запоріжжя, кількість постраждалих зросла до 13. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Годину тому росіяни завдали чотирьох ударів КАБами по житлових кварталах міста. На жаль, загинув чоловік. Троє чоловіків та вісім жінок дістали поранень, серед них 17-річний підліток. Дві людини перебували під завалами. Їх уже деблокували
За його словами, на місці удару виникла пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали.
Пошкоджені 12 багатоповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки. Екстрені служби працюють на місцях атак.
Наразі, за словами Федорова, кількість постраждалих через атаку ворога зросла до 13.
