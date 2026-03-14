Враг нанес четыре удара КАБами по Запорожью, число раненых возросло до 13 - ОВА
Киев • УНН
Россияне атаковали жилые кварталы Запорожья, в результате чего погиб мужчина и 13 человек получили ранения. Повреждены 24 дома и инфраструктура.
россияне нанесли четыре удара КАБами по жилым кварталам Запорожья, количество пострадавших возросло до 13. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Час назад россияне нанесли четыре удара КАБами по жилым кварталам города. К сожалению, погиб мужчина. Трое мужчин и восемь женщин получили ранения, среди них 17-летний подросток. Два человека находились под завалами. Их уже деблокировали
По его словам, на месте удара возник пожар. Огонь спасатели уже потушили.
Повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобили. Экстренные службы работают на местах атак.
Сейчас, по словам Федорова, количество пострадавших из-за атаки врага возросло до 13.
