После атаки рф из-под завалов в Запорожье деблокировали двух человек, количество раненых возросло до 10 - ОВА
Киев • УНН
Спасатели деблокировали двух человек после атаки рф на Запорожье. Количество раненых возросло до 10 человек, среди которых подросток в тяжелом состоянии.
В Запорожье после атаки рф из-под завалов деблокировали двух человек, сейчас им оказывают медпомощь. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Под завалами находились два человека. Только что они были деблокированы экстренными службами
Сейчас раненым оказывается медицинская помощь.
Добавим
Как сообщил Федоров, количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 10 раненых.
Среди них 17-летний парень. Его состояние тяжелое. Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением врачей
Напомним
Армия рф атаковала Запорожье - поврежден многоквартирный дом. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки один человек погиб, семь получили ранения.