Після атаки рф з-під завалів у Запоріжжі деблокували двох людей, кількість поранених зросла до 10 - ОВА
Київ • УНН
Рятувальники деблокували двох осіб після атаки рф на Запоріжжя. Кількість поранених зросла до 10 людей, серед яких підліток у важкому стані.
У Запоріжжі після атаки рф з-під завалів деблокували двох людей, зараз їм надають меддопомогу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Під завалами перебували двоє людей. Тільки що їх було деблоковано екстреними службами
Зараз пораненим надається медична допомога.
Як повідомив Федоров, кількість поранених у результаті ворожої атаки зросла до 10 поранених.
Серед них 17-річний хлопець. Його стан важкий. Постраждалі нині перебувають під наглядом лікарів
Армія рф атакувала Запоріжжя - пошкоджено багатоквартирний будинок. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у результаті атаки одна людина загинула, сім отримали поранення.