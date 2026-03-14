Армія рф атакувала Запоріжжя: одна людина загинула, ще сім - отримали поранення

Армія рф атакувала Запоріжжя - пошкоджено багатоквартирний будинок. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у результаті атаки одна людина загинула, сім отримали поранення, крім того - під завалами може бути жінка, передає УНН.

Деталі

За словами Федорова, у результаті атаки рф пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Екстрені служби виїхали на місце події.

Згодом стало відомо, що одна людина загинула.

Кількість постраждалих зростає - вже 7 поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Попередньо, одна жінка перебуває під завалами - додав Федоров.

