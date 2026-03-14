Армія рф атакувала Запоріжжя: одна людина загинула, ще сім - отримали поранення
Київ • УНН
Внаслідок удару пошкоджено будинок, одна людина загинула, а семеро отримали поранення. Під завалами може перебувати жінка, триває рятувальна операція.
Армія рф атакувала Запоріжжя - пошкоджено багатоквартирний будинок. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у результаті атаки одна людина загинула, сім отримали поранення, крім того - під завалами може бути жінка, передає УНН.
Деталі
За словами Федорова, у результаті атаки рф пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Екстрені служби виїхали на місце події.
Згодом стало відомо, що одна людина загинула.
Кількість постраждалих зростає - вже 7 поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Попередньо, одна жінка перебуває під завалами
