Дрон рф атакував патрульний автомобіль у Запоріжжі, постравждав поліцейський

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 11404 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
10:42 • 13567 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 32050 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 62521 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 57959 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 87081 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 42467 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 27690 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 21114 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23940 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.2м/с
29%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані13 березня, 04:00 • 17007 перегляди
США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів13 березня, 04:13 • 13703 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 29641 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 25103 перегляди
Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - Міноборони12:19 • 10936 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
12:53 • 11404 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 25983 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 30409 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 87082 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 49749 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Франція
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 6648 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 25983 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 26524 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 26249 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 24423 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Опалення
Іскандер (ОТРК)

Дрон рф атакував патрульний автомобіль у Запоріжжі, постравждав поліцейський

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Ворожий БПЛА поцілив у службове авто, внаслідок чого патрульний отримав осколкові поранення. Потерпілий перебуває у лікарні, його стан наразі стабільний.

Дрон рф атакував патрульний автомобіль у Запоріжжі, постравждав поліцейський

У мережі з’явилось відео удару російського дрона по патрульному автомобілю в Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Першого заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

Деталі

Ворог поцілив у службову автомашину ударним БПЛА, патрульний у цей час перебував поряд та дістав осколкові поранення. Колеги патрульного оперативно евакуювали його у безпечне місце, надали допомогу та передали медикам, зазначив Білошицький.

Це вже друга ворожа атака на наших запорізьких патрульних за дві доби. Ворог б’є по цивільних, медиках, рятувальниках, поліцейських - усе для дестабілізації та розгойдування негативного настрою. Рафінований терор із присипкою з брехні та лицемірства

- йдеться в дописі.

Наразі патрульний перебуває в лікарні на обстеженні, його стан стабільний.

Нагадаємо

У п’ятницю, 13 березня, російська армія атакувала Запоріжжя, над містом піднявся дим.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Олексій Білошицький
Техніка
Війна в Україні
Національна поліція України
Україна
Запоріжжя