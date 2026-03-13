Дрон рф атакував патрульний автомобіль у Запоріжжі, постравждав поліцейський

У мережі з’явилось відео удару російського дрона по патрульному автомобілю в Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Першого заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

Деталі

Ворог поцілив у службову автомашину ударним БПЛА, патрульний у цей час перебував поряд та дістав осколкові поранення. Колеги патрульного оперативно евакуювали його у безпечне місце, надали допомогу та передали медикам, зазначив Білошицький.

Це вже друга ворожа атака на наших запорізьких патрульних за дві доби. Ворог б’є по цивільних, медиках, рятувальниках, поліцейських - усе для дестабілізації та розгойдування негативного настрою. Рафінований терор із присипкою з брехні та лицемірства - йдеться в дописі.

Наразі патрульний перебуває в лікарні на обстеженні, його стан стабільний.

Нагадаємо

У п’ятницю, 13 березня, російська армія атакувала Запоріжжя, над містом піднявся дим.