Запоріжжя знову під ворожою атакою, у соцмережах повідомляють про перебої зі світлом

Ексклюзив
16:05 • 1404 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 4762 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 9090 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 7034 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 8910 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 10799 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 20087 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 38612 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 48334 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 57901 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Популярнi новини
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 42203 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 40689 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 35612 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 18942 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 28890 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 9106 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 9924 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 10021 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 35715 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 40797 перегляди
УНН Lite
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 4096 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 4312 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 19032 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 45320 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 33725 перегляди
Запоріжжя знову під ворожою атакою, у соцмережах повідомляють про перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, через що над містом піднявся дим. Внаслідок атаки почалися проблеми з електрикою, постраждалих наразі немає.

Запоріжжя знову під ворожою атакою, у соцмережах повідомляють про перебої зі світлом

Армія рф атакувала Запоріжжя, над містом здіймається дим, у соцмережах повідомляють про перебої зі світлом, передає УНН.

Ворог знову вдарив по Запоріжжю. Над містом здіймається дим. Служби проводять обстеження 

- повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, попередньо, без постраждалих. 

Додамо

У соцмережах повідомили, що у Запоріжжі почались перебої зі світлом після атаки рф.

Уже 12 постраждалих від удару рф по Запоріжжю, серед них - четверо дітей12.03.26, 09:30 • 3396 переглядiв

Антоніна Туманова

