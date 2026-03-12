Запоріжжя знову під ворожою атакою, у соцмережах повідомляють про перебої зі світлом
Київ • УНН
Окупанти завдали удару по Запоріжжю, через що над містом піднявся дим. Внаслідок атаки почалися проблеми з електрикою, постраждалих наразі немає.
Армія рф атакувала Запоріжжя, над містом здіймається дим, у соцмережах повідомляють про перебої зі світлом, передає УНН.
Ворог знову вдарив по Запоріжжю. Над містом здіймається дим. Служби проводять обстеження
За його словами, попередньо, без постраждалих.
Додамо
У соцмережах повідомили, що у Запоріжжі почались перебої зі світлом після атаки рф.
