Запоріжжя знову під ворожою атакою, у соцмережах повідомляють про перебої зі світлом

Армія рф атакувала Запоріжжя, над містом здіймається дим, у соцмережах повідомляють про перебої зі світлом, передає УНН.

Ворог знову вдарив по Запоріжжю. Над містом здіймається дим. Служби проводять обстеження - повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, попередньо, без постраждалих.

Додамо

У соцмережах повідомили, що у Запоріжжі почались перебої зі світлом після атаки рф.

Уже 12 постраждалих від удару рф по Запоріжжю, серед них - четверо дітей