Уже 12 постраждалих від удару рф по Запоріжжю, серед них - четверо дітей

Уже 12 постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю, у тому числі 4 дітей, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Унаслідок ворожого обстрілу, що стався вдень 11 березня, 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 8 перебувають у медичних закладах. Серед постраждалих - четверо дітей - повідомили у ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 8 людям, серед них 4 дітей.

Доповнення

11 березня російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та сталася пожежа на відкритій території - загоряння ліквідовано. Також вибуховою хвилею пошкоджено 6 багатоквартирних і 9 приватних будинків.