Уже 12 постраждалих від удару рф по Запоріжжю, серед них - четверо дітей
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару 11 березня травмовано 12 людей, серед яких четверо дітей. Пошкоджено 15 будинків, на місці працювали психологи та рятувальники.
Уже 12 постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю, у тому числі 4 дітей, пише УНН з посиланням на ДСНС.
Унаслідок ворожого обстрілу, що стався вдень 11 березня, 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 8 перебувають у медичних закладах. Серед постраждалих - четверо дітей
Психологи ДСНС надали допомогу 8 людям, серед них 4 дітей.
Доповнення
11 березня російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та сталася пожежа на відкритій території - загоряння ліквідовано. Також вибуховою хвилею пошкоджено 6 багатоквартирних і 9 приватних будинків.