Уже 12 пострадавших от удара рф по Запорожью, среди них - четверо детей
Киев • УНН
В результате авиаудара 11 марта травмированы 12 человек, среди которых четверо детей. Повреждены 15 домов, на месте работали психологи и спасатели.
Уже 12 пострадавших в результате российского удара по Запорожью, в том числе 4 детей, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате вражеского обстрела, произошедшего днем 11 марта, 12 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 8 находятся в медицинских учреждениях. Среди пострадавших - четверо детей
Психологи ГСЧС оказали помощь 8 людям, среди них 4 детей.
Дополнение
11 марта российские войска нанесли авиаудар по Запорожью.
В результате обстрела поврежден частный дом и произошел пожар на открытой территории - возгорание ликвидировано. Также взрывной волной повреждены 6 многоквартирных и 9 частных домов.