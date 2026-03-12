Уже 12 пострадавших от удара рф по Запорожью, среди них - четверо детей

Уже 12 пострадавших в результате российского удара по Запорожью, в том числе 4 детей, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеского обстрела, произошедшего днем 11 марта, 12 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 8 находятся в медицинских учреждениях. Среди пострадавших - четверо детей - сообщили в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 8 людям, среди них 4 детей.

Дополнение

11 марта российские войска нанесли авиаудар по Запорожью.

В результате обстрела поврежден частный дом и произошел пожар на открытой территории - возгорание ликвидировано. Также взрывной волной повреждены 6 многоквартирных и 9 частных домов.