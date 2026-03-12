$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
15:26 • 32 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 1504 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 4430 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 8104 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 18820 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 37830 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 47683 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 57527 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 70531 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 60042 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Запорожье снова под вражеской атакой, в соцсетях сообщают о перебоях со светом

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Оккупанты нанесли удар по Запорожью, из-за чего над городом поднялся дым. В результате атаки начались проблемы с электричеством, пострадавших пока нет.

Запорожье снова под вражеской атакой, в соцсетях сообщают о перебоях со светом

Армия рф атаковала Запорожье, над городом поднимается дым, в соцсетях сообщают о перебоях со светом, передает УНН.

Враг снова ударил по Запорожью. Над городом поднимается дым. Службы проводят обследование

- сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, предварительно, без пострадавших.

Добавим

В соцсетях сообщили, что в Запорожье начались перебои со светом после атаки рф.

Уже 12 пострадавших от удара рф по Запорожью, среди них - четверо детей12.03.26, 09:30 • 3302 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
