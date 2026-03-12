Запорожье снова под вражеской атакой, в соцсетях сообщают о перебоях со светом

Армия рф атаковала Запорожье, над городом поднимается дым, в соцсетях сообщают о перебоях со светом, передает УНН.

Враг снова ударил по Запорожью. Над городом поднимается дым. Службы проводят обследование - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, предварительно, без пострадавших.

Добавим

В соцсетях сообщили, что в Запорожье начались перебои со светом после атаки рф.

Уже 12 пострадавших от удара рф по Запорожью, среди них - четверо детей