Запорожье снова под вражеской атакой, в соцсетях сообщают о перебоях со светом
Киев • УНН
Оккупанты нанесли удар по Запорожью, из-за чего над городом поднялся дым. В результате атаки начались проблемы с электричеством, пострадавших пока нет.
Армия рф атаковала Запорожье, над городом поднимается дым, в соцсетях сообщают о перебоях со светом, передает УНН.
Враг снова ударил по Запорожью. Над городом поднимается дым. Службы проводят обследование
По его словам, предварительно, без пострадавших.
Добавим
В соцсетях сообщили, что в Запорожье начались перебои со светом после атаки рф.
Уже 12 пострадавших от удара рф по Запорожью, среди них - четверо детей12.03.26, 09:30 • 3302 просмотра