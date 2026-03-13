$44.160.1950.960.02
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Дрон рф атаковал патрульный автомобиль в Запорожье, пострадал полицейский

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Вражеский БПЛА попал в служебный автомобиль, в результате чего патрульный получил осколочные ранения. Пострадавший находится в больнице, его состояние сейчас стабильное.

Дрон рф атаковал патрульный автомобиль в Запорожье, пострадал полицейский

В сети появилось видео удара российского дрона по патрульному автомобилю в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

Подробности

Враг попал в служебную автомашину ударным БПЛА, патрульный в это время находился рядом и получил осколочные ранения. Коллеги патрульного оперативно эвакуировали его в безопасное место, оказали помощь и передали медикам, отметил Белошицкий.

Это уже вторая вражеская атака на наших запорожских патрульных за двое суток. Враг бьет по гражданским, медикам, спасателям, полицейским - все для дестабилизации и раскачивания негативного настроения. Рафинированный террор с присыпкой из лжи и лицемерия

- говорится в сообщении.

Сейчас патрульный находится в больнице на обследовании, его состояние стабильное.

Напомним

В пятницу, 13 марта, российская армия атаковала Запорожье, над городом поднялся дым.

