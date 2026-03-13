Дрон рф атаковал патрульный автомобиль в Запорожье, пострадал полицейский

В сети появилось видео удара российского дрона по патрульному автомобилю в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

Подробности

Враг попал в служебную автомашину ударным БПЛА, патрульный в это время находился рядом и получил осколочные ранения. Коллеги патрульного оперативно эвакуировали его в безопасное место, оказали помощь и передали медикам, отметил Белошицкий.

Это уже вторая вражеская атака на наших запорожских патрульных за двое суток. Враг бьет по гражданским, медикам, спасателям, полицейским - все для дестабилизации и раскачивания негативного настроения. Рафинированный террор с присыпкой из лжи и лицемерия - говорится в сообщении.

Сейчас патрульный находится в больнице на обследовании, его состояние стабильное.

Напомним

В пятницу, 13 марта, российская армия атаковала Запорожье, над городом поднялся дым.