Армия рф атаковала Запорожье: один человек погиб, еще семь - получили ранения
Киев • УНН
В результате удара поврежден дом, один человек погиб, а семеро получили ранения. Под завалами может находиться женщина, продолжается спасательная операция.
Армия рф атаковала Запорожье - поврежден многоквартирный дом. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки один человек погиб, семь получили ранения, кроме того - под завалами может быть женщина, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, в результате атаки рф поврежден многоквартирный дом, возник пожар. Экстренные службы выехали на место происшествия.
Впоследствии стало известно, что один человек погиб.
Число пострадавших растет - уже 7 раненых в результате вражеской атаки по Запорожью. Предварительно, одна женщина находится под завалами
