Число пострадавших в Запорожье возросло до 19, среди них - четырехлетний мальчик
Киев • УНН
В результате атаки РФ на жилые кварталы Запорожья ранены 19 человек, среди которых 4-летний ребенок. Враг нанес по городу четыре удара управляемыми авиабомбами.
В результате атаки рф на Запорожье количество пострадавших возросло до 19. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Помощь медиков понадобилась и четырехлетнему мальчику. Таким образом, количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 19 человек
Как ранее сообщал УНН, россияне нанесли четыре удара КАБами по жилым кварталам Запорожья, количество пострадавших возросло до 13.