Алчевский меткомбинат остановил работу после удара дронов - СБУ показала видео

Служба безопасности Украины сообщила об остановке работы Алчевского металлургического комбината после удара дронами. По данным ведомства, предприятие используется оккупантами для обеспечения военного производства. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

"Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с побратимами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату - одному из ключевых промышленных объектов, который оккупанты используют для обеспечения своего военного производства", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, продукция предприятия поставляется на российский "Уралвагонзавод", где производят военную технику, в частности танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С".

"После идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены удары дронами FP-2 компании "Fire Point". В результате поражения повреждены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия. Из-за нанесенных повреждений комбинат остановил работу", – говорится в сообщении.

