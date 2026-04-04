Алчевський меткомбінат зупинив роботу після удару дронів - СБУ показала відео
Київ • УНН
СБУ та ЗСУ уразили критичні потужності заводу, що постачав сировину для російських танків. Пошкодження доменних пічей та мереж призвели до зупинки об'єкта.
Служба безпеки України повідомила про зупинку роботи Алчевського металургійного комбінату після удару дронами. За даними відомства, підприємство використовується окупантами для забезпечення військового виробництва. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
Деталі
"Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних Сил України вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату - одному з ключових промислових об’єктів, який окупанти використовують для забезпечення свого військового виробництва", - йдеться у дописі.
За інформацією СБУ, продукція підприємства постачається на російський "Уралвагонзавод", де виготовляють військову техніку, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".
"Після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2 компанії "Fire Point". У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства. Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу", – йдеться у дописі.
