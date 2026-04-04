08:00 • 8672 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
07:30 • 21814 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
05:27 • 14958 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 24786 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 31687 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 57422 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 46676 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 42149 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 68018 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 60573 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Генштаб підтвердив ураження російських ешелонів з пальним

Київ • УНН

 • 2330 перегляди

Сили оборони уразили залізничні состави на Луганщині та базу БпЛА в Криму. Знищено один та пошкоджено три дороговартісні ударні дрони окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожих залізничних ешелонів з пальним, а також знищення 1 та пошкодження 3 БпЛА "Иноходец", пише УНН.

Вчора та у ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій українській Луганщині

- повідомили у Генштабі.

Ураження зазначених об’єктів, як вказано, ускладнює забезпечення пально-мастильними матеріалами окупаційної армії російського агресора.

Крім того, встановлено, що внаслідок нещодавнього ураження місця зберігання БпЛА на території аеродрому "Кіровське" (ТОТ АР Крим) знищено 1 БпЛА "Иноходец" та пошкоджено ще 3 одиниці цих дороговартісних безпілотників

- зазначили у Генштабі.

На аеродромі в Криму знищено чотири БПЛА "Оріон", Ан-72П і РЛС "Меч" – "Мадяр"02.04.26, 15:41 • 2410 переглядiв

БпЛА "Иноходец" (експортна назва -"Орион"), як вказано, – російський оперативно-тактичний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс середньої дальності призначений для ведення розвідки та ударів по наземних цілях.

Безпілотник здатний діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км та нести бойове навантаження до 200 кг авіаційних боєприпасів.

Зазначені БпЛА застосовуються противником зокрема для розвідки, патрулювання та протидії морським дронам.

Орієнтовна вартість одного комплексу становить кілька мільйонів доларів США.

"Сили оборони України продовжують уражати важливі об’єкти противника з метою зниження його бойового потенціалу. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Крим