Генштаб подтвердил поражение российских эшелонов с горючим
Киев • УНН
Силы обороны поразили железнодорожные составы в Луганской области и базу БПЛА в Крыму. Уничтожен один и повреждены три дорогостоящих ударных дрона оккупантов.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение вражеских железнодорожных эшелонов с горючим, а также уничтожение 1 и повреждение 3 БпЛА "Иноходец", пишет УНН.
Вчера и в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины поразили железнодорожные эшелоны с горючим в районах Щетово и Станицы Луганской на временно оккупированной украинской Луганщине
Поражение указанных объектов, как указано, усложняет обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационной армии российского агрессора.
Кроме того, установлено, что в результате недавнего поражения места хранения БпЛА на территории аэродрома "Кировское" (ВОТ АР Крым) уничтожен 1 БпЛА "Иноходец" и повреждены еще 3 единицы этих дорогостоящих беспилотников
БпЛА "Иноходец" (экспортное название -"Орион"), как указано, – российский оперативно-тактический ударно-разведывательный беспилотный авиационный комплекс средней дальности, предназначенный для ведения разведки и ударов по наземным целям.
Беспилотник способен действовать на расстоянии до 250 км, находиться в воздухе до 24 часов, выполнять полеты на высоте до 7,5 км и нести боевую нагрузку до 200 кг авиационных боеприпасов.
Указанные БпЛА применяются противником в частности для разведки, патрулирования и противодействия морским дронам.
Ориентировочная стоимость одного комплекса составляет несколько миллионов долларов США.
"Силы обороны Украины продолжают поражать важные объекты противника с целью снижения его боевого потенциала. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
