Западные санкции заставляют РФ использовать некачественные компоненты в военной технике

Западные санкции привели к массовым сбоям в работе российских беспилотников "Герань-2" (аналог иранского "шахед") и лишили современных российских танков Т-90М лазерных датчиков.

Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

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Как пишет издание, в начале этого года украинские экипажи противовоздушной обороны начали замечать что-то странное в беспилотниках одностороннего действия, которые Россия регулярно запускает против украинских городов.

Новейшие дроны герани-2 с большей вероятностью вышли из-под контроля, когда вошли в резкий поворот. Некоторые разбились бы безвредно. Остальные выровнялись, став легкой добычей батарей ПВО. И все же дроны продолжали появляться - иногда до 100 за один день. В конце концов, западные и украинские военные аналитики связали более высокий процент отказов с некачественными компонентами, в частности небольшим рулевым двигателем, размером не намного больше пачки сигарет. Россия недавно перешла на китайский двигатель после того, как западные страны ввели санкции, чтобы заблокировать доступ Москвы к западным технологиям