Западные санкции заставляют РФ использовать некачественные компоненты в военной технике
Киев • УНН
Российские беспилотники "Герань-2" массово выходят из строя из-за некачественных китайских сервомоторов. Новые танки Т-90М выпускаются без лазерных датчиков из-за санкционных ограничений.
Западные санкции привели к массовым сбоям в работе российских беспилотников "Герань-2" (аналог иранского "шахед") и лишили современных российских танков Т-90М лазерных датчиков.
Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
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Как пишет издание, в начале этого года украинские экипажи противовоздушной обороны начали замечать что-то странное в беспилотниках одностороннего действия, которые Россия регулярно запускает против украинских городов.
Новейшие дроны герани-2 с большей вероятностью вышли из-под контроля, когда вошли в резкий поворот. Некоторые разбились бы безвредно. Остальные выровнялись, став легкой добычей батарей ПВО. И все же дроны продолжали появляться - иногда до 100 за один день. В конце концов, западные и украинские военные аналитики связали более высокий процент отказов с некачественными компонентами, в частности небольшим рулевым двигателем, размером не намного больше пачки сигарет. Россия недавно перешла на китайский двигатель после того, как западные страны ввели санкции, чтобы заблокировать доступ Москвы к западным технологиям
Отмечается, что неисправные беспилотники ознаменовали небольшую победу для западных стран в продолжающемся теневом конфликте, который частично ведется шпионскими службами, чтобы лишить москву доступа к высокотехнологичным компонентам, необходимым для современного оружия войны.
Три года давления со стороны беспрецедентной кампании санкций ослабили военную машину кремля, заставив ее экономить на качестве и использовать старое и устаревшее оборудование, в то же время поставив под серьезное сомнение его долгосрочную жизнеспособность. Но России все еще удается получить много важных запчастей западного оружия с помощью тайных оперативников и преступных группировок, а другие она покупает у Китая
Также сотрудниками британского аналитического центра Royal United Services Institute определили вероятную причину отказов российских беспилотников: небольшое механическое устройство, известное как серводвигатель, которое помогает регулировать движения дрона во время полета.
В конце прошлого года производитель самолетов начал использовать китайский серводвигатель, заменитель южнокорейского продукта, который ранее использовался Россией, но теперь его нелегко получить.
Еще одним примером влияния западных санкций стало прекращение установки на самых современных российских танках Т-90М лазерных датчиков на стволах (помогают экипажам точно вести стрельбу).
Указанные датчики не устанавливают на новые танки с конца прошлого года, вследствие чего "уровень выживания экипажа" снижается. Впрочем ухудшение качества российских дронов практически нивелировано увеличением объемов производства и интенсивности обстрелов. Только в октябре оккупанты запустили по Украине более 2000 ударных БПЛА.
Напомним
Министерство финансов США объявило о наложении санкций на международную сеть TGR Group, которая помогала российским элитам обходить американские и международные санкции.