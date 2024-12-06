Западные санкции заставляют РФ использовать некачественные компоненты в военной технике

ukenru
Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
12:27 • 29906 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
11:36 • 98518 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 100480 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 112483 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 121119 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 119337 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 115366 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 103866 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108849 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 168559 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

 • 102825 просмотра
Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

 • 104817 просмотра
Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

 • 100486 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

08:54 • 48113 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

10:27 • 85300 просмотра
публикации
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

11:36 • 98518 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

10:27 • 85300 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 168559 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 168289 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 147442 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

08:54 • 48144 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

08:35 • 47780 просмотра
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 77314 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 106371 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 105133 просмотра
Актуальное
Западные санкции заставляют РФ использовать некачественные компоненты в военной технике

Западные санкции заставляют РФ использовать некачественные компоненты в военной технике

Киев  •  УНН

 • 8071 просмотра

Read in English

Российские беспилотники "Герань-2" массово выходят из строя из-за некачественных китайских сервомоторов. Новые танки Т-90М выпускаются без лазерных датчиков из-за санкционных ограничений.

Западные санкции привели к массовым сбоям в работе российских беспилотников "Герань-2" (аналог иранского "шахед") и лишили современных российских танков Т-90М лазерных датчиков.

Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

детали

Как пишет издание, в начале этого года украинские экипажи противовоздушной обороны начали замечать что-то странное в беспилотниках одностороннего действия, которые Россия регулярно запускает против украинских городов.

Новейшие дроны герани-2 с большей вероятностью вышли из-под контроля, когда вошли в резкий поворот. Некоторые разбились бы безвредно. Остальные выровнялись, став легкой добычей батарей ПВО. И все же дроны продолжали появляться - иногда до 100 за один день. В конце концов, западные и украинские военные аналитики связали более высокий процент отказов с некачественными компонентами, в частности небольшим рулевым двигателем, размером не намного больше пачки сигарет. Россия недавно перешла на китайский двигатель после того, как западные страны ввели санкции, чтобы заблокировать доступ Москвы к западным технологиям

- говорится в материале. 

Отмечается, что неисправные беспилотники ознаменовали небольшую победу для западных стран в продолжающемся теневом конфликте, который частично ведется шпионскими службами, чтобы лишить москву доступа к высокотехнологичным компонентам, необходимым для современного оружия войны.

Три года давления со стороны беспрецедентной кампании санкций ослабили военную машину кремля, заставив ее экономить на качестве и использовать старое и устаревшее оборудование, в то же время поставив под серьезное сомнение его долгосрочную жизнеспособность. Но России все еще удается получить много важных запчастей западного оружия с помощью тайных оперативников и преступных группировок, а другие она покупает у Китая

- отмечает издание.

Также сотрудниками британского аналитического центра Royal United Services Institute определили вероятную причину отказов российских беспилотников: небольшое механическое устройство, известное как серводвигатель, которое помогает регулировать движения дрона во время полета.

В конце прошлого года производитель самолетов начал использовать китайский серводвигатель, заменитель южнокорейского продукта, который ранее использовался Россией, но теперь его нелегко получить.

Еще одним примером влияния западных санкций стало прекращение установки на самых современных российских танках Т-90М лазерных датчиков на стволах (помогают экипажам точно вести стрельбу).

Указанные датчики не устанавливают на новые танки с конца прошлого года, вследствие чего "уровень выживания экипажа" снижается. Впрочем ухудшение качества российских дронов практически нивелировано увеличением объемов производства и интенсивности обстрелов. Только в октябре оккупанты запустили по Украине более 2000 ударных БПЛА.

Напомним

Министерство финансов США объявило о наложении санкций на международную сеть TGR Group, которая помогала российским элитам обходить американские и международные санкции. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаТехнологии
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
t-90T-90
the-washington-postВашингтон Пост
kitaiКитай
ukrainaУкраина