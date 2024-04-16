Бойцы ССО уничтожили российский танк "Т-90" на Донецком направлении

Украинские спецназовцы уничтожили российский новейший танк "Т-90". Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время разведывательных действий на Донецком направлении военные 3-го полка ССО обнаружили вражеский танк "Т-90", который как раз отработал по позициям Сил обороны.

С помощью FPV-дрона воины тактической группы "Медоед" поразили цель. Танк был обездвижен, командир и наводчик получили ранения.

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