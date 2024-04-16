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Бойцы ССО уничтожили российский танк "Т-90" на Донецком направлении
Украинские спецназовцы уничтожили российский современный танк Т-90 во время разведки на Донецком направлении с помощью беспилотника, обездвижив танк и ранив его командира и наводчика.
Еще плюс 920 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 455 340 человек личного состава и 7189 танков.
Россияне 310 раз ударили по Запорожской области за сутки
За минувшие сутки россияне 310 раз атаковали Запорожскую область, нанося удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 7 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав жертв среди мирного населения.
На фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 104 боевых столкновения, во время которых противник нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершил 79 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 16 авиаударов по российским войскам, целями которых были скопления личного состава, зенитно-ракетные комплексы, пункт управления, артиллерийские установки и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.
Байден обсудил с премьером Чехии поддержку Украины
Байден и премьер-министр Чехии Фиала обсудили альянсы НАТО, укрепление обороноспособности Чехии, непоколебимую поддержку Украины против российского вторжения и подписание меморандума о защите демократических институтов от иностранной дезинформации.
Сегодня Международный день борьбы с детским рабством: как украинским детям не оказаться в зоне риска
По оценкам различных неправительственных организаций, сейчас до девяти миллионов детей в мире находятся в современном рабстве. В понятие детского рабства включаются такие категории как торговля детьми, сексуальная эксплуатация детей, дети-солдаты, брак с детьми и домашнее рабство детей.
Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников
Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 ударных беспилотников "шахед-131/136", запущенных из Крыма в ночь на 16 апреля над разными регионами Украины.
США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция в Украине эксплуатируется неквалифицированным и ненадлежащим образом подготовленным персоналом без надлежащих лицензий, что создает угрозу для безопасной эксплуатации ядерного объекта.
Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля
Сегодня, 16 апреля, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня голоса. Голос человека так же абсолютно уникален, как и отпечатки пальцев. Специалисты утверждают, что по голосу можно определить характер человека, а также возраст, вес, рост, и даже его социальный статус.