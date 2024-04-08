Бойцы ССО уничтожили бронетехнику и солдат рф

Украинские спецназовцы обнаружили и уничтожили вражескую пехоту и технику россиян. Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Донецкой области бойцы подразделения ССО Украины провели разведывательные действия и обнаружили бронетехнику противника: БМП, БТР с личным составом врага.

С помощью FPV-дронов техника сразу была выведена из строя. После этого воины ССО приступили к уничтожению врага. В результате уничтожено:

2 БМП

БТР

9 бойцов противника.

Ранены:

четырех военнослужащих рф.

Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику