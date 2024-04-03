Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику

На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на Тайване, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, более 50 получили ранения, 87 000 домохозяйств остались без электричества, а в нескольких странах было объявлено предупреждение о цунами.