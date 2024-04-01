Силы ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель" на Запорожском направлении: видео

На Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций ВСО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Детали

Как сообщается, во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".

На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

"В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен", - указали в ССО.

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