На Харьковщине дронари-пограничники уничтожили три позиции россиян и две вражеские машины

Буданов рассказал о роли РДК в войне с россией

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский Добровольческий корпус пока не может с оружием в руках дойти до москвы, но со временем, когда ситуация позволит, они сыграют свою роль, поскольку уже больше недели воюют против российских войск в Белгородской и Курской областях.