Украинский FPV-дрон уничтожил новейший российский танк Т-90М "Прорыв"

Операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом сообщили Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Украинские защитники на одном из ключевых направлений фронта обездвижили и уничтожили танк Т-90М "Прорыв" с помощью FPV-дронов.

Также операторы полка БПЛА вывели из строя:

еще один российский танк, спрятанный в лесополосе;

реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град»;

боевую бронированную машину "Тигр";

грузовой автомобиль "КАМАЗ".

Дополнительно

Танк Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией танка Т-90, разработанного в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Данная версия стоит на вооружении российской армии с 2020 года: стоимость одной единицы составляет около 4,5 млн долларов.

Данный танк весит 48 тонн, экипаж состоит из механика-водителя, командира и наводчика. Активно используется российскими войсками во время полномасштабного вторжения в Украину.

По данным OSINT-проекта Oryx, по состоянию на июль текущего года ВСУ уничтожили, захватили и повредили 140 Т-90М и 45 Т-90А.

Напомним

