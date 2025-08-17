Український FPV-дрон знищив найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив"
Київ • УНН
Оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" знищили російський танк Т-90М "Прорив" за допомогою FPV-дронів. Також виведено з ладу ще один танк, РСЗВ БМ-21 "Град", ББМ "Тигр" та "КАМАЗ".
Оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" знищили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив". Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Українські захисники на одному з ключових напрямків фронту знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив" за допомогою FPV-дронів.
Також оператори полку БПЛА вивели з ладу:
- ще один російський танк, схований у лісосмузі;
- реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град»;
- бойову броньовану машину "Тигр";
- вантажний автомобіль "КАМАЗ".
Додатково
Танк Т-90М "Прорив" є модернізованою версією танку Т-90, розробленого наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Дана версія стоїть на озброєнні російської армії з 2020 року: вартість однієї одиниці становить близько 4,5 млн доларів.
Даний танк важить 48 тонн, екіпаж складається з механіка-водія, командира і навідника. Активно використовується російськими військами під час повномасштабного вторгнення в Україну.
За даними OSINT-проєкту Oryx, станом на липень поточного року ЗСУ знищили, захопили та пошкодили 140 Т-90М та 45 Т-90А.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уражено загарбників і склад БК, які рф перекинула на Запорізький фронт.