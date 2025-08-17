Український FPV-дрон знищив найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив"

Оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" знищили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив". Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Українські захисники на одному з ключових напрямків фронту знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив" за допомогою FPV-дронів.

Також оператори полку БПЛА вивели з ладу:

ще один російський танк, схований у лісосмузі;

реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град»;

бойову броньовану машину "Тигр";

вантажний автомобіль "КАМАЗ".

Додатково

Танк Т-90М "Прорив" є модернізованою версією танку Т-90, розробленого наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Дана версія стоїть на озброєнні російської армії з 2020 року: вартість однієї одиниці становить близько 4,5 млн доларів.

Даний танк важить 48 тонн, екіпаж складається з механіка-водія, командира і навідника. Активно використовується російськими військами під час повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними OSINT-проєкту Oryx, станом на липень поточного року ЗСУ знищили, захопили та пошкодили 140 Т-90М та 45 Т-90А.

Нагадаємо

