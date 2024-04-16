Уничтоженные склады и техника: пограничники показали, как дрон "Баба Яга" уничтожает оккупантов на левобережье Херсонщины

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На прошлой неделе украинские пограничники с помощью ударного беспилотника "Баба Яга" уничтожили 5 единиц российской техники, в том числе 3 грузовика, бронетранспортер, легковой автомобиль, 2 полевых пункта снабжения и несколько вражеских укрытий в Херсонской области.
Попытка покушения на главу Херсонской ОГА: в СБУ рассказали детали задержания агента рф
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю председателя Херсонской ОГА.
Пять старинных икон хотели переправить из Украины в США
Пять старинных икон конца 19-го - начала 20-го веков, среди которых борисовская, старообрядческая и посеребренная иконы, были изъяты Государственной таможенной службой во время незаконного вывоза из Украины в Соединенные Штаты.
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Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на нападение на его посольство в Сирии, которое Китай назвал "реализацией права на самооборону".
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По словам Президента Владимира Зеленского, без соответствующей помощи со стороны США Украина не будет иметь шансов на победу в войне с россией.
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В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной
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СБУ поразила в брянской области рф вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины - источник
Служба безопасности Украины (СБУ) с помощью семи беспилотников-камикадзе поразила в брянской области россии радарную систему дальнего радиуса действия "Небо-У" стоимостью 100 миллионов долларов, которая контролировала воздушное пространство на 700 км вглубь Украины.
Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого
В москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. фсб задержала подозреваемого, который якобы был завербован СБУ после побега в Украину.
В Дании в историческом здании фондовой биржи Копенгагена вспыхнул пожар, упал шпиль
В историческом здании Старой фондовой биржи в Копенгагене вспыхнул пожар, который охватил ее культовый шпиль в виде драконьих хвостов, упавший на крышу.