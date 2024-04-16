Уничтоженные склады и техника: пограничники показали, как дрон "Баба Яга" уничтожает оккупантов на левобережье Херсонщины

С помощью ударного дрона "Баба Яга" украинские пограничники в течение прошлой недели уничтожили несколько единиц техники оккупантов на левобережье Херсонщины. Видео работы БПЛА обнародовала пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Детали

Как рассказали пограничники, в течение недели на левобережье Херсонщины с помощью ударных БпЛА пограничники уничтожили 5 единиц техники:

3 грузовика;

броневик;



легковое авто;



Также операторы БПЛА ликвидировали 2 полевых пункта боеснабжения и несколько укрытий врага.

Напомним

Украинские спецназовцы уничтожили российский современный танк Т-90 во время разведки на Донецком направлении с помощью беспилотника, обездвижив танк и ранив его командира и наводчика.